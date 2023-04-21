В Китае объяснили свою позицию по "украинскому кризису"

Пекин, несмотря на год войны, не называет полномасштабное вторжение РФ войной.

В Китае заявляют, что в вопросах войны России в Украине, которую в Пекине упорно называют "украинским кризисом", выступают за переговоры. Что больше – в КНР "не нагнетают ситуацию".

Об этом заявил министр иностранных дел Цинь Гань, пишет The Guardian.

"Китай не нагнетает ситуацию в Украине, а выступает за мирное разрешение международных споров путем диалога и дипломатии", — заявил он.

По словам китайского дипломата, Пекин якобы "не намерен участвовать в большой конкуренции за власть", добавив, что он выступает "против попыток построить стены и барьеры", прерывающие международные цепи поставок.

Напомним, в Пекине заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон войны – ни агрессорцы России, ни Украине. Более того — КНР будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения "в соответствии с законами и правилами".

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