В Китае отреагировали на «энергетическое перемирие» между Украиной и РФ: что заявили в Пекине

Флаг Китая / © pixabay.com

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В Китае заявили, что поддерживают усилия, направленные на мирное урегулирование российско-украинской войны, комментируя объявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие".

Об этом во время брифинга заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

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По ее словам, позиция Пекина по поводу войны остается неизменной: Китай считает переговоры единственным реальным путем к урегулированию и поддерживает инициативы, которые могут способствовать миру.

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«Мы всегда считали диалог и переговоры единственным жизнеспособным путем к урегулированию кризиса и поддерживаем все усилия, способствующие миру», — заявила Мао Нин в ответ на вопросы журналистов.

Что известно об объявленном Трампом «энергетическом перемирии»

Накануне Дональд Трамп заявил о немедленном начале «энергетического перемирия» между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны согласились прекратить ответные удары.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что для Киева сообщение Трампа стало новостью, но Украина готова не наносить удары по российской энергетике, если Москва будет действовать так же. Затем Зеленский подтвердил готовность Украины к такому формату деэскалации.

Вечером 11 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия фактически сорвала договоренность уже в первые часы, нанеся удар по ТЭЦ-5 в Харькове. В то же время Киев подтвердил готовность прекратить удары по энергетическим объектам при аналогичных действиях со стороны России.

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По данным Axios, Москва в это время изучает американское предложение. На первом этапе он может предусматривать взаимный отказ от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В Украине к такому формату относятся с оговоркой, поскольку Киев, прежде всего, заинтересован в прекращении российских атак на электроэнергетическую инфраструктуру.

Заметим, по данным Axios, Трамп взбешен из-за украинских ударов по российским НПЗ, поскольку считает, что они повышают цены на топливо в США и вредят американским потребителям. На фоне этого спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву, ожидая позиции Украины и Европы относительно нового предложения для Путина. В то же время, украинские источники отмечают, что в Майами американская сторона предупредила о возможном прекращении обмена разведданными в случае продолжения атак.

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