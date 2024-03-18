В Китае отрицали обвинения в поставке оружия в РФ

Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин подверг критике заявления о том, что Пекина помогает Российской Федерации в войне против Украины. Мол, КНР не снабжает оружием ни одной стороны конфликта

Об этом китайский дипломат заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Критику в адрес Китая он назвал "неоправданной и очень несправедливой". По его словам, с начала великой войны, которую Пекин до сих пор называет "конфликтом", КНР "всегда поддерживала мирные переговоры".

"КНР не продает летальное оружие регионам конфликта и привлеченным сторонам", — ответил Ван Шитин на вопрос о том, оказывает ли Китай военную поддержку РФ.

Кроме того, политик подчеркнул, что Китай активно продвигает мирные переговоры с начала кризиса. Ван Шитин напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин говорил с диктатором РФ Владимиром Путиным, президентами Владимиром Зеленским, Джо Байденом, Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы очень надеемся, что мир в скором времени будет восстановлен и объективное решение будет найдено быстро", — заявил дипломат.

Напомним, издание Sky News со ссылкой на данные разведки США сообщило, что Китай помогает России экономически и в сфере безопасности. В частности, в отчете разведки указывается, что Пекин оказывает помощь Москве, поддерживая российскую промышленную базу.

Также ранее Китай объявил об укреплении дружбы с Россией. Глава МИД КНР Ван И говорит, что Пекин готов работать над созданием новых движущих сил сотрудничества с Москвой.

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