В Китае сделали заявление о сотрудничестве с Украиной

В правительстве Китая заявили, что готовы развивать партнерские отношения с Украиной во всех сферах.

Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Сунь Вейдун, сообщает "Главком".

Он отметил, что сотрудничество между Пекином и Киевом не прекращается в течение 32 лет.

"Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искренности", — подчеркнул дипломат.

По словам Вейдуна, в рамках встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, Китай намерен и дальше защищать дружеские отношения с Киевом.

Напомним, Китай заявил, что не примет участия в мирном саммите по Украине. Вроде бы это связано с отсутствием российской делегации на мероприятии. Ведь среди условий участия Китая было признание форума как Киевом, так и Москвой.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев без позитива воспринимает отказ Китая принять участие в саммите мира в Швейцарии. По его словам, Киев не будет рассматривать альтернативные "мирные саммиты", в частности, предложенный Пекином.

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