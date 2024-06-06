В Китае сделали заявление о сотрудничестве с Украиной

Мол, Пекин стремится к дружеским отношениям с Киевом.
В правительстве Китая заявили, что готовы развивать партнерские отношения с Украиной во всех сферах.
Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Сунь Вейдун, сообщает "Главком".
Он отметил, что сотрудничество между Пекином и Киевом не прекращается в течение 32 лет.
"Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искренности", — подчеркнул дипломат.
По словам Вейдуна, в рамках встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, Китай намерен и дальше защищать дружеские отношения с Киевом.
Напомним, Китай заявил, что не примет участия в мирном саммите по Украине. Вроде бы это связано с отсутствием российской делегации на мероприятии. Ведь среди условий участия Китая было признание форума как Киевом, так и Москвой.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев без позитива воспринимает отказ Китая принять участие в саммите мира в Швейцарии. По его словам, Киев не будет рассматривать альтернативные "мирные саммиты", в частности, предложенный Пекином.
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