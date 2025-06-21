В Китае сделали заявление об атаках Украины и РФ "друг против друга"

Флаг Китая. / © Associated Press

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Китай заявил, мол, обеспокоен как тем, что агрессор Россия наносит удары по украинским городам, так и атаками Украины на военные объекты на территории РФ.

Об этом заявил заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая Ген Шуан, сообщает "Укринформ".

"Китай глубоко расстроен и озабочен продолжением масштабных атак беспилотников и ракет Россией и Украиной друг против друга, что привело к большим жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры с обеих сторон", - сказал китайский дипломат.

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По его словам, Пекин считает, что следует "приложить все усилия для защиты гражданского населения". Кроме того, отмечает Ген Шуан, КНР стоит на стороне "мирных переговоров" и создания "благоприятных условий для прекращения огня".

Кроме того, китайский представитель в ООН обвинил Соединенные Штаты Америки в "безосновательных" обвинениях в адрес КНР по поводу косвенной помощи России в ее войне против Украины.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак прокомментировал втягивание Китая в войну против Украины. По его словам, КНР оказывает России военную помощь, снабжая критически важными компонентами для оружия, такими как детали для дронов и артиллерийские боеприпасы, хотя избегает прямых поставок готовых боеприпасов во избежание международных санкций.

Отметим, что министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Сенате заявил, что Китай заинтересован в «хорошем результате» для Владимира Путина и затягивании войны в Украине. По мнению Гегсета, это позволит Пекину сосредоточиться на собственном влиянии в мире.

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Дата публикации 23:35, 20.06.25 Количество просмотров 40 Чего Украине ожидать от врагов и партнеров? Климкин, Чаленко, Пендзин