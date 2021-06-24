В Китае уничтожили улики источника лабораторного распространения коронавируса - Трамп

Версия о распространении вируса из китайской лаборатории набирает популярность.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая уже уничтожили якобы имевшиеся доказательства распространения коронавируса из лаборатории в Ухане.

Об этом информирует Fox News.

По словам бывшего главы Белого дома, он изначально был убежден в том, что коронавирус начал распространяться из китайской лаборатории.

"Мне это казалось вполне очевидным. Я заявлял об этом уже давно. Я считаю, что это, вероятно, была случайность. Но есть и те, кто считает, что это не было случайностью", — добавил экс-президент.

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При этом он не думает, что разбирательство с целью выяснения обстоятельств происхождения вируса и его источника не будет успешным, ведь "Китай уже, вероятно, избавился от многих доказательств".

"Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб", — заметил бывший президент США.

Он подчеркнул, что сначала было время, чтобы уличить Китай и получить доказательства. При этом он даже обвинил демократов в том, что они якобы по политическим мотивам препятствовали проведению такого разбирательства.

Сейчас версия о распространении вируса из китайской лаборатории набирает в США популярность.

"Казалось, что все это уходит, а теперь это главная тема в Америке и, возможно, во всем мире. Всему миру был нанесен страшный ущерб. В этом нужно дойти до сути. А в идеальном случае мы должны заставить Китай заплатить", — резюмировал Трамп.

Ранее посольство Китая в США заявила, что кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только усугубит борьбу с пандемией.

Также президент США Джо Байден приказал американским разведслужбам "удвоить усилия" в расследовании происхождения пандемии COVID-19.

Американский лидер пояснил, что в последнем анализе относительно происхождения COVID-19 разведывательное сообщество сосредоточилось вокруг двух основных сценариев: утечки из лаборатории и контакте человека с зараженным животным.

В США ранее заявляли об "основаниях полагать", что китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV) заразились коронавирусной инфекцией за несколько месяцев до начала пандемии COVID-19.

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