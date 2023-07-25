В Китае уволили министра иностранных дел: его на должности заменит сторонник России

Ван И назначат новым главой китайского МИД. Он запомнился заявлением о намерении углублять отношения с Россией.

Министра иностранных дел КНР Цинь Гана уволили после слухов о его длительном исчезновении с дипломатического поля зрения якобы из-за болезни. Его в должности заменит глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, ранее стремившийся углублять связи с Россией.

Об этом пишет Sky News.

В последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня в Пекине после встречи с официальными лицами Шри-Ланки, России и Вьетнама. Вопросы о его местонахождении участились в этом месяце, когда он не посетил ежегодную встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Индонезии.

Теперь его в должности заменит предшественник — глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Ранее он уже занимал соответствующую министерскую должность с 2013 года по 30 декабря 2022 года и запомнился заявлением о намерении углублять отношения с Россией.

Кандидатуру Ван И официально одобрили на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, который обычно собирается в конце месяца.

Изменения в китайской дипломатии произошли после того, как Вашингтон отправил госсекретаря США Энтони Блинкена и других чиновников на встречу с представителями МИД КНР в Пекине. Визит произошел на фоне "кризиса" в отношениях, который серьезно обострился в феврале 2023 года, когда Пентагон сбил китайский аэростат-разведчик у побережья штатов Южная и Северная Каролина.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Китай якобы продолжает поставлять России нелетальное вооружение для войны против Украины. Только за 2023 год Россия импортировала китайских беспилотников на сумму более $100 миллионов. Это в 30 раз больше, чем импортировала Украина.

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