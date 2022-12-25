В Китае в очередной раз назвали войну РФ в Украине "кризисом" и заявили о "дружественном сотрудничестве" с Москвой

Пекин цинично оправдался за позицию по войне в Украине.

Министерство иностранных дел заявило, что относительно войны в Украине, которую Пекин уже десять месяцев называет кризисом, не предпочитают ни одну из сторон. Более того — планируют углубить связи с Москвой в 2023-м.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, пишет The Guardian.

Глава МИД Китая подчеркнул, что страна будет углублять стратегическое и взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией.

"Что касается кризиса (войны — Ред.) в Украине, мы последовательно отстаивали фундаментальные принципы объективности и беспристрастности, не предпочитая ту или иную сторону, не подливая масла в огонь, тем более не ища эгоистических выгод из ситуации", — заявил Ван И.

Дипломат цинично подчеркнул, что сейчас "углубилось добрососедское и дружественное сотрудничество Пекина с Москвой — всесторонняя стратегическая координация стала более зрелой и предметной".

Министр также обвинил Белый дом в том, что, мол, ухудшились "американо-китайские отношения". По его словам, Поднебесная "решительно отвергла ошибочную политику Вашингтона", которая продолжала якобы рассматривать Пекин как своего "главного конкурента".

Напомним, ранее посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину поставило КНР "в очень сложное положение". Он подчеркнул, что китайские власти не хотят "избирать между друзьями" — Украиной и Россией.

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