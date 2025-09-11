В Китае впервые прокомментировали налет российских дронов на Польшу

Флаг Китая. / © Associated Press

Реклама

“Разногласия” между РФ и Польшей после вторжения российских дронов в польское воздушное пространство могут быть урегулированы путем переговоров.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, сообщает “Укринформ” .

"Китай надеется, что все заинтересованные стороны должным образом разрешат свои споры путем диалога и консультаций", - заявил он.

Реклама

По словам китайского дипломата, Пекин выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и считает диалог единственным путем снижения напряженности в отношениях между странами.

Как сообщало издание The Guardian, налет российских дронов в Польшу перебросил войну в Украине на страны НАТО. До этого момента война не оказала заметного влияния на страны Североатлантического союза. Отмечается, хотя вторжение беспилотников РФ нельзя назвать военно значительным, но этот инцидент отменно отличается от всего, что происходило с февраля 2022-го.

Заметим, что НАТО и страны Евросоюза называют происшествие опасным инцидентом , а также "преднамеренным, а не случайным" нарушением европейского воздушного пространства Россией с начала войны. Лидеры Европы осудили действия Москвы.

Дата публикации 14:14, 10.09.25 Количество просмотров 42 Поляки умалчивают о последствиях дронового налета и призывают не паниковать!