В Китае заявили, что война в Украине может "выйти из-под контроля"

В Китае заявили, что глубоко озабочены "эскалацией конфликта" в Украине.

В Китае заявили, что глубоко озабочены продолжающейся эскалацией "конфликта" и возможностью выхода ситуации из-под контроля.

Об этом заявил в понедельник, 20 февраля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая с программной речью на открытии конференции по безопасности Лантин в Пекине. Как пишет CNN, заявление китайского дипломата прозвучало на фоне его визита в Москву на этой неделе.

"Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань", — сказал китайский дипломат.

Позиции Китая в войне в Украине

В воскресенье вечером, 19 февраля, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, самый высокопоставленный дипломат Китая, прибыл с визитом в Москву. Россия стала финальным пунктом его европейского турне.

Тем временем в США отмечают негативные тенденции поддержки Китая российских сил. В частности, со ссылкой на данные собственной разведки, в США предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к пределу предоставления Москве летальной военной помощи. В частности, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил союзников и Украину на Мюнхенской конференции безопасности, где встречался как с главным китайским дипломатом Ван И, так и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В воскресенье, 19 февраля, постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.

В свою очередь Китай отреагировал на призыв США не поставлять оружие РФ. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь 20 февраля заявил, что Соединенные Штаты Америки "не имеют права читать лекции" Китаю по поставкам оружия России.

Если бы Китай вступил в союз с Россией и поддержал агрессию Путина против Украины, началась бы мировая война, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал Пекин поддержать украинскую формулу мира и повлиять на РФ в вопросах ядерной безопасности.

Добавим, что, выступая на Мюнхенской конференции, главный китайский дипломат называл войну России против Украины "украинским кризисом", продолжение которого "выгодно каким-то третьим силам", очевидно намекая на США и НАТО.

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