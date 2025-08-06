В Китае сделали важное заявление о "кризисе" между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Китая Ван И / © Associated Press

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что процесс урегулирования «кризиса» между Россией и Украиной «сейчас находится на решающем этапе».

Об этом сообщил китайский МИД.

Ван И провел телефонный разговор со спецпомощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом. В частности, стороны обменялись мнениями относительно «кризиса в Украине». Глава МИД Китая отметил, что «процесс урегулирования кризиса сейчас находится на решающем этапе».

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«Россия и Украина сделали важный шаг вперед, начав переговоры. Процесс урегулирования кризиса сейчас находится на решающем этапе», — отметил Ван И.

Он также сказал, что Китай с Пакистаном могут продолжать поддерживать связь и прилагать вместе усилия для продвижения группы «Друзей мира» для дальнейшего сближения консенсуса в рамках Глобального Юга в отношении «прекращения огня, прекращения войны, убеждения в необходимости мира и содействия переговорам, чтобы сыграть свою роль в политическом урегулировании кризиса».

Напомним, 8 августа истекает срок ультиматума, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, чтобы Москва заключила с Украиной мирное соглашение. В противном случае — санкции. По данным близких к Кремлю источников Reuters, президент РФ Владимир Путин не собирается соглашаться на ультиматум Трампа. Диктатор и дальше стремится к полному захвату четырех областей Украины, прежде чем начать любые переговоры о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил накануне, что Киев предлагал Москве много разных форматов немедленного прекращения огня, но Путин каждый раз отвергал возможность мира.

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В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что слова спикера президента РФ Дмитрия Пескова о потенциальной встрече Зеленского и Путина по прекращению войны не имеют никакой конкретики и являются затягиванием времени.

Заметим, что 6 июня в Москве проходит встреча Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. По данным СМИ, Уиткофф якобы имеет цель заложить основы для мирного будущего. В то же время он должен продемонстрировать силу и раскрыть слабости российского диктатора.