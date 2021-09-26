В КНДР назвали условия для возобновления отношений с Южной Кореей

В КНДР назвали условия для возобновления отношений с Южной Кореей

В КНДР также раскритиковали Сеул за "враждебную политику".

Корейская Народно-Демократическая Республика готова возобновить отношения с Южной Кореей, если Сеул откажется от "враждебной" политики.

Соответствующее заявление сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чен озвучила в субботу, 25 сентября, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что северокорейская политик раскритиковала Сеул, который назвал недавние испытания оружия в КНДР "провокацией".

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Она призвала Южную Корею отказаться от "несправедливых стандартов двойной игры, враждебной политики (в отношении Северной Кореи), различных предрассудков и враждебных комментариев, разрушающих доверие", если страна хочет, чтобы Пхеньян ответил на ее призыв к улучшению отношений.

По словам Ким, если государства смогут построить взаимное доверие, Северная Корея, возможно, ответит на призывы Сеула об официальном прекращении Корейской войны, восстановит межкорейский офис связи и обсудит еще один саммит лидеров.

"Сейчас (государства. — Ред.) не должны тратить время на обвинения друг друга и вступать в словесную войну, — высказалась сестра Ким Чен Ына, добавив, что будущее двусторонних отношений зависит от выбора, который сделает Южная Корея.

"Я не буду прогнозировать, что будет дальше — легкий ветерок или шторм", — подытожила она.

Лидеры КНДР и Южной Кореи трижды встречались в 2018 году, обещая возобновить межкорейское экономическое сотрудничество.

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Однако в 2019 году, после провала второго саммита Ким Чен Ына и тогда еще президента США Дональда Трампа, Пхеньян разорвал связи с Сеулом. Это случилось, когда Белый дом отклонил требование Северной Кореи о значительном ослаблении санкций в обмен на демонтаж устаревшего ядерного объекта.

Заявления Ким Ё Чен стали ответом на выступление президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на Генеральной ассамблее ООН, в котором он призвал лидеров Кореи, США и Китая официально объявить о завершении Корейской войны.

Ким Чен Ын позже заявил, что КНДР не заинтересована в этом предложении, поскольку Соединенные Штаты продолжают придерживаться своей "враждебной" политики. В то же время диктатор указал, что Северная Корея готова вести "конструктивные" переговоры, если Сеул прекратит ее провоцировать.

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