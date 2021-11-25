В КНДР запретили кожаные плащи и раздевают людей прямо на улицах: в чем причина

В КНДР запретили кожаные плащи и раздевают людей прямо на улицах: в чем причина

Мода на плащи распространилась среди местных богачей.

В КНДР запретили носить кожаные плащи. Полицейские снимают их с людей прямо на улицах, а также устраивают рейды в магазинах, изымая эти предметы одежды. Эти меры принимаются, поскольку власти считают "неуважительным" копировать культовый стиль лидера страны Ким Чен Ина, который испытывает слабость к кожаным плащам.

Об этом сообщает Radio Free Asia.

Отмечается, что впервые он появился на публике в этой одежде 2019 года — в одном из телевизионных сюжетов. В последнее время кожаные плащи стала также носить младшая сестра Ким Чен Ина — член политбюро Ким Йо Чжон, которую многие считают возможной преемницей брата. Кожаный плащ стал своеобразным символом власти, который не должен быть доступен для простых граждан.

Плащи и пальто, а также материалы для их пошива в основном завозят из Китая — из натуральной кожи для элиты и из искусственной — для других. Плащи из натуральной кожи стоят в КНДР около 34 долларов. Из искусственной — около 16. При этом средняя месячная зарплата в стране составляет около 4 000 северокорейских вон (около 0,66 доллара).

Мода на плащи распространилась среди местных богачей. И до недавних пор на это не обращали внимания. Однако теперь настроения руководства изменились. По словам одного из жителей Пхеньяна, власти характеризуют модный тренд как «нечистую тенденцию бросать вызов авторитету Высшего Сана». Они проинструктировали общественность не носить кожаные пальто, потому что это часть директивы партии — решать, кто может их носить.

Длинные кожаные плащи вошли в моду относительно недавно, а вот кожаные куртки пользуются популярностью с начала 2000-х годов — под влиянием южнокорейских фильмов.

Напомним:

В Северной Корее запретили носить джинсы. Запрет на одежду наложил лидер страны Ким Чен Ин.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын начал борьбу с подростковым сексом, который приравнял к "государственной измене". Диктатор считает "сексуальную активность между подростками" следствием "капиталистического влияния", а в частности, распространения зарубежной порнографии, которую молодежь якобы хранит на мобильных телефонах и USB-накопителях.

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