В КНДР заявили, что Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США: подробности

В КНДР заявили, что Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США: подробности

Северной Корее не понравились совместные учения Южной Кореи и США.

Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США.

Об этом пишет ЦТАК.

Мол, власти Южной Кореи своими руками выбросили шанс улучшения межкорейских отношений и ответили на добрую волю враждебным действием.

"Мы будем делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят они сами в результате неправильного выбора", — говорится в заявлении Ким Ен Чхоля.

Он заметил, что Сеулу был предоставлен выбор, проводить учения или нет.

"Очевидно, что раз Южная Корея и США неизменно выбрали конфронтацию с нашим государством, то и мы не можем сделать другого выбора", — резюмировал чиновник.

Напомним, что совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе.

Ранее обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе.

Напомним:

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 5 июня впервые за месяц появился на публике. Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы.

Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы. В Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худобы.

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