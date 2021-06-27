В Колумбии власти заплатят 796 тысяч долларов за информацию об стрелявших в вертолет президента

В Колумбии власти заплатят 796 тысяч долларов за информацию об стрелявших в вертолет президента

В теракте никто не пострадал.

В Колумбии власти готовы заплатить до 3 млрд песо (796 тысяч долларов - ред.) за информацию, которая приведет к поимке лиц, обстрелявших вертолет с президентом Иваном Дуке на борту.

Об этом заявил министр национальной обороны республики Диего Молано в сервисе микроблогов Twitter.

No vamos a escatimar esfuerzos hasta encontrar a los responsables del atentado terrorista contra el presidente @IvanDuque y su equipo de Gobierno. Ese fue el compromiso alcanzado en reunión de seguridad en Cúcuta con @MinInterior @DanielPalam, Cúpula Militar y Policial. pic.twitter.com/n93VLlzZLl — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 26, 2021

"Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении", — заявил Молано.

Напомним, что неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны, глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос и другие чиновники. К счастью, никто не пострадал.

Также Дуке пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.

Напомним, что в Колумбии ранее по меньшей мере 17 человек были убиты за пять дней протеста против предложенной налоговой реформы. Также более 800 человек получили ранения, когда полиция столкнулась с демонстрантами в крупных городах.

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