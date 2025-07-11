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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В команде Трампа Украину начали считать "активом" - Климкин

Трамп не хочет выглядеть слабым, а Украина — стратегическая возможность.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
В команде Трампа Украину начали считать "активом" - Климкин

В ближайшем окружении Дональда Трампа растет осознание важности Украины как стратегического актива.

Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

«В окружении Трампа также растет понимание, что Украина — это актив. Почему Украина не может быть активом? Не в смысле ископаемых. Это хорошая история, на этом можно заработать, но это не главное. А в смысле людей», — объяснил дипломат.

По его словам, именно из-за таких людей Украина становится ценной для США даже для потенциальной администрации Трампа. Климкин напомнил о недавнем восстановлении военной помощи Соединенных Штатов, частично финансируемой НАТО.

«Это означает, что Альянс уже не только союзник, но и непосредственно вовлечен в помощь. И это серьезный сигнал», — подчеркнул он.

Бывший министр также отметил, что Трамп «точно не хочет выглядеть лузером», а значит, его политическая логика — это победы, а не отступления.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен возобновить поставки оружия Украине, реализуя его сначала союзникам по НАТО. Такой шаг свидетельствует о существенном изменении подхода к войне, что, вероятно, вызвано его недовольством президентом РФ Владимиром Путиным из-за затягивания мирных переговоров по Украине.

Отметим, Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Трамп впервые по возвращении в должность пришлет оружие Украине в соответствии с президентскими полномочиями, которые использовал его предшественник Джо Байден. Этот шаг свидетельствует о новом интересе действующего президента к защите Украины.

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