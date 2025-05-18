В команде Трампа заявили о прорыве в переговорах между Украиной и Россией

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. / © Associated Press

Реклама

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США удалось сократить разрыв в позициях между Киевом и Москвой. Он также прогнозирует успешный результат предстоящего разговора Трампа с Владимиром Путиным.

Его слова цитирует Clash Report.

"Завтрашний телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть пробку, которая возникла в переговорном процессе", - заявил Уиткофф.

Реклама

Напомним, что в понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп позвонит по телефону Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Его цель – достичь прекращения огня.