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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В команде Трампа заявили о прорыве в переговорах между Украиной и Россией

Представитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что США удалось сократить разрыв между позициями Украины и России.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. / © Associated Press

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США удалось сократить разрыв в позициях между Киевом и Москвой. Он также прогнозирует успешный результат предстоящего разговора Трампа с Владимиром Путиным.

Его слова цитирует Clash Report.

"Завтрашний телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть пробку, которая возникла в переговорном процессе", - заявил Уиткофф.

Напомним, что в понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп позвонит по телефону Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Его цель – достичь прекращения огня.

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