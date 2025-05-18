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В команде Трампа заявили о прорыве в переговорах между Украиной и Россией
Представитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что США удалось сократить разрыв между позициями Украины и России.
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США удалось сократить разрыв в позициях между Киевом и Москвой. Он также прогнозирует успешный результат предстоящего разговора Трампа с Владимиром Путиным.
Его слова цитирует Clash Report.
"Завтрашний телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть пробку, которая возникла в переговорном процессе", - заявил Уиткофф.
Напомним, что в понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп позвонит по телефону Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Его цель – достичь прекращения огня.