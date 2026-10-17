В Конгресс США внесли законопроект против соглашения Трампа с РФ: что хотят заблокировать

Конгресс США / © Associated Press

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В Конгрессе США 16 октября представили законопроект , направленный на блокирование договоренностей администрации президента Дональда Трампа по закупке российского дизельного горючего.

Инициатором документа стал старший демократ в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс. Законопроект получил название Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act. К нему присоединились представители обеих партий, в том числе республиканец Дон Бэйкон.

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Документ предусматривает запрет для Американской корпорации финансировать международное развитие инвестировать в российский энергетический сектор. Также предлагается аннулировать генеральные лицензии, выданные Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, запретить выдавать такие разрешения и обязать администрацию ввести санкции против российской энергетики.

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Микс заявил, что закупка российского дизеля, по его мнению, не снизит расходы американцев, обеспечит Кремлю дополнительные доходы для продолжения войны против Украины. Он призвал Конгресс поддержать законодательную инициативу.

Ранее демократы Комитета по иностранным делам уже выступили против решения администрации Трампа разрешить закупки российского дизельного горючего. Они напомнили, что еще в апреле представили отдельный законопроект End Russian Oil Windfalls Act, также предусматривающий отмену связанных с российской нефтью лицензий и санкции против нефтяных компаний РФ.

Напомним, ранее Дональд Трамп снова заявил, что Владимир Путин хочет закончить войну против Украины. В то же время на вопросы журналистов о Владимире Зеленском президент США четкого ответа так и не дал.

К тому же 13 октября Трамп уже заявлял, что оба лидера хотят остановить войну , но не знают, как этого добиться. Тогда он объяснял тупик враждой между президентами и уверял, что поможет им прийти к согласию.

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