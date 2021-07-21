В Конгрессе напомнили уроки истории и призвали отклонить соглашение США и Германии о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" — это проект злонамеренного влияния России, который усилит рычаги влияния Путина на Европу.
В федеральном законодательном органе Соединенных Штатов Америки резко высказались против заключения договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2".
Об этом заявила сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, конгрессвумен от демократов Марси Каптур, — пишет Укринформ.
"Я выступаю вместе с нашими союзниками в Центральной и Восточной Европе против" Северного потока-2 ". Конгресс должен отклонить любые соглашения, которые не могут защитить трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины", — отметила Каптур.
Она подчеркнула, что "Северный поток-2" — это проект злонамеренного влияния России, который усилит рычаги влияния президента России Владимира Путина на Европу и нарушит сплоченность НАТО.
"Конгресс понимает ключевые уроки истории: когда Германия и Россия вступают в сговор, народы Центральной и Восточной Европы платят за это свою цену", — добавила конгресвумен.
Она напомнила, что Конгресс утвердил два законодательных акта, которые предусматривают санкции против "Северного потока-2"
"Эти санкции являются обязательными, а не выборочными", — отметила Каптур.
Учитывая нарушения администрацией этих правил, конгресвумен обратилась в Комитет по вопросам ассигнований утвердить ее поправку, которая отменяет любые исключения из санкций против российского проекту.
Ранее сообщалось, что США и Германия вскоре озвучат соглашение о судьбе "Северного потока-2".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекту "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.
Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".