В Конгрессе напомнили уроки истории и призвали отклонить соглашение США и Германии о "Северном потоке-2"

В Конгрессе напомнили уроки истории и призвали отклонить соглашение США и Германии о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" — это проект злонамеренного влияния России, который усилит рычаги влияния Путина на Европу.

В федеральном законодательном органе Соединенных Штатов Америки резко высказались против заключения договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2".

Об этом заявила сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, конгрессвумен от демократов Марси Каптур, — пишет Укринформ.

"Я выступаю вместе с нашими союзниками в Центральной и Восточной Европе против" Северного потока-2 ". Конгресс должен отклонить любые соглашения, которые не могут защитить трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины", — отметила Каптур.

Она подчеркнула, что "Северный поток-2" — это проект злонамеренного влияния России, который усилит рычаги влияния президента России Владимира Путина на Европу и нарушит сплоченность НАТО.

"Конгресс понимает ключевые уроки истории: когда Германия и Россия вступают в сговор, народы Центральной и Восточной Европы платят за это свою цену", — добавила конгресвумен.

Она напомнила, что Конгресс утвердил два законодательных акта, которые предусматривают санкции против "Северного потока-2"

"Эти санкции являются обязательными, а не выборочными", — отметила Каптур.

Учитывая нарушения администрацией этих правил, конгресвумен обратилась в Комитет по вопросам ассигнований утвердить ее поправку, которая отменяет любые исключения из санкций против российского проекту.

Ранее сообщалось, что США и Германия вскоре озвучат соглашение о судьбе "Северного потока-2".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекту "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Газопровод "Северный поток-2" строят не вместо, а в дополнение к украинскому

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