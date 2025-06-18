В Конгрессе США хотят остановить Трампа от нападения на Иран: что известно

Дональд Трамп. / © Associated Press

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В американский Конгресс был представлен проект двухпартийной резолюции, целью которого является остановить президента США Дональда Трампа от нападения на Иран.

Об этом сообщает Sky News.

"Конституция не разрешает исполнительной власти в одностороннем порядке совершать акт войны напала на Соединенные Штаты", - заявил Масси.

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Республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси объединился с демократической Александрией Окасио-Кортес, образовав неожиданный союз.

По его словам, Конгресс "имеет исключительное право объявлять войну Ирану".

"Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", - подчеркнул политик.

Резолюция повторяет предупреждение, опубликованное чуть ранее сенатором-демократом Берни Сандерсом, заявившим, что потенциальное решение Трампа по удару по Ирану было бы нарушением американской Конституции.

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Заявления Трампа

Axios пишет о том, что Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность вступления в войну и нанесения ударов по ядерным объектам Ирана , включая подземный завод в Фордо. Кроме того, двое израильских чиновников сообщили изданию, что премьер Беньямин Нетаньяху и израильское оборонное руководство продолжают считать, что Трамп, вероятно, вступит в войну в ближайшие дни.

Президент США также заявил, что стремится к "реальному концу" конфликта между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что это лучше, чем обычное прекращение огня. Его терпение по поводу переговоров, похоже, исчерпывается.

По информации The Jerusalem Post, Трамп готовит для Ирана "последнее предложение" по урегулированию конфликта, который официальные лица США и Европы называют "предложением последнего шанса".

Дата публикации 07:01, 18.06.25 Количество просмотров 43 Бои на Ближнем Востоке: готов ли Трамп нанести удар по Ирану?