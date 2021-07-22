В Конгрессе США обратились к Байдену с просьбой изменить дату визита Зеленского в Вашингтон

В Конгрессе США обратились к Байдену с просьбой изменить дату визита Зеленского в Вашингтон

Каникулы в Конгрессе продолжатся с 7 августа по 20 сентября.

Конгрессмены обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку 30 августа, когда украинского президента и пригласили в США, Конгресс будет на каникулах, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

Также читайте Визит Зеленского в США: в Белом доме назвали дату

Об этом украинской службе "Голоса Америки" рассказала конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе США.

"Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту [Джо Байдена], призывая, чтобы эту дату изменили — для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят — это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", — сказала Марси Каптур.

Отмечается, что накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

В то же время Владимир Зеленский отреагировал на приглашение своего американского коллеги Джо Байдена посетить Вашингтон 30 августа и заявил, что ожидает "на содержательную и плодотворную встречу".

В Офисе президента же заявили, что визит Зеленского в США является важным для двусторонних отношений между странами. В ОП уточнили, что в первую очередь на встрече обсудят вопросы безопасности и российский проект "Северный поток-2". Кроме того руководители государств обратят внимание и на другие вопросы: общие проекты и инициативы в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба собираются в Вашингтон для организации встречи.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден 21 июля официально пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон 30 августа.

Новости Украины: визит в США - Зеленский ответил на приглашение Байдена

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку