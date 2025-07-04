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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Конгрессе США придумали причину, почему не будут поставлять оружие Украине

В Вашингтоне обвиняют Украину. Мол, причина в действиях Киева.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Конгресс в США.

Конгресс в США. / © Associated Press

Членкиня Палаты представителей и республиканка Анна Паулина Луна удивила причиной, почему США не будут поставлять оружие Украине.

Об этом конгрессвумен-республиканка написала в сети Х, сообщает Clash Report.

По ее словам, Штаты якобы не будут поставлять Украине оружие из-за запрета УПЦ Московского патриархата.

"Я могу пообещать, что не будет финансирования оружия для вас", - цинично подчеркнула политика, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, тем временем американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его политики относительно агрессорки России и ее диктатора Владимира Путина. Он отмечает, что "пора изменить стратегию".

Заметим, что сам Трамп сделал неожиданное заявление о прекращении поставок оружия Украине. По его словам, США продолжают поддержку Киева.

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