В Конгрессе США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из России

В Конгрессе США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из России

Запретить импорт нефти ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский.

Руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США 7 марта достигли согласия по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России.

Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на заявление законодателей.

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"Мы достигли согласия по поводу дальнейших законодательных шагов по запрету на импорт энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений как с Россией, так и с Беларусью", — говорится в заявлении.

Напомним, США готовят новые санкции против РФ за вторжение в Украину. В частности, Штаты хотят запретить поставки российской нефти. Подобные ограничения планируют и в европейских странах.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Палата представителей изучает вопрос о введении сильного законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Как заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предполагается, что соответствующий законопроект запретит импорт российской нефти и энергоносителей в США, отменит нормальные торговые отношения с РФ и Беларусью.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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