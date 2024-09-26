В Конгрессе США взялись за расследование визита Зеленского на оружейный завод

На фоне этого в Конгрессе также требуют уволить посла Украины Оксану Маркарову.

В Палате представителей США обвинили администрацию президента Джо Байдена в вероятном злоупотреблении правительственными ресурсами, которые могли позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому через визит на оборонный завод в Пенсильвании якобы вмешаться в президентские выборы 2024 года.

Об этом глава комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер заявил в Сети.

Напомним, накануне Зеленский посетил завод в Пенсильвании, производящий 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы для ВСУ. Комер подозревает, что поездка была профинансирована за деньги американских налогоплательщиков.

Политик также утверждает, что сам визит президента Украины якобы способствовал агитации за кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. Комер сообщил, что ищет сейчас документы от Белого дома, Минобороны и Министерства юстиции о злоупотреблении правительственными ресурсами.

"Если администрация Байдена — Харрис пыталась использовать иностранного лидера для получения выгоды от президентской кампании вице-президента, это злоупотребление властью и злоупотребление средствами налогоплательщиков", — говорится в заявлении главы комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон требует от Зеленского немедленно уволить Маркарову с должности посла. Он обвинил дипломатку в организации визита президента на оружейный завод в Пенсильвании, чтобы якобы помочь демократам в избирательной кампании.

Читайте также: