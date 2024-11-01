В Конгрессе заговорили о возможности ударов по войскам КНДР в Украине

Американский конгрессмен отмечает, что войскам КНДР не место в Европе.

Если войска Северной Кореи будут находиться в Украине и будут участвовать в боях на стороне России, США и НАТО должны рассмотреть возможность атаки непосредственно на солдат Ким Чен Ина.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, сообщает "Голос Америки".

По его словам, участие северокорейских солдат в войне должно стать красной линией для Вашингтона и Североатлантического союза. Тернер подчеркнул, что Москва должна "открывать сезон" на безнаказанные удары по Украине и приглашать для этого иностранные войска.

"Я считаю, что США и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и атакующие ее", — подчеркнул Майк Тернер.

Военным КНДР не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну, заявил он. Именно поэтому, считает конгрессмен, в интересах НАТО и Соединенных Штатов "чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее".

Напомним, в Пентагоне заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия против сил КНДР, если они вступят в бой против украинских сил.

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