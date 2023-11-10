В Конгрессе заявили, что прекращение помощи Украине будет "ошибкой целого поколения"

Остановка помощи не остановит диктатора Путина, а наоборот стимулирует его нападать на другие страны.

Если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, это будет ошибкой для этого поколения и сильно ударит по национальным интересам США.

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Об этом заявил сенатор от Демократической партии Джефф Меркли, пишет " Голос Америки ".

Он подчеркнул, что решение "выбросить Украину за борт" американской поддержки могло бы стать одной из самых больших внешнеполитических ошибок целого поколения для США.

Политик отметил, что прекращение помощи нашей стране потенциально приведет к появлению трещин в НАТО, поэтому считает вопрос помощи для Украины крайне важным.

Меркли также обратился к докладчикам по вопросу, остановится ли российский диктатор Путин, если Киев останется без помощи.

Заместитель государственного секретаря Джеймс О'Брайен ответил: "Путин ясно дал понять, что как только он получит то, чего хочет в Украине, он начнет смотреть на страны Балтии, он начнет смотреть на Польшу и других ключевых союзников".

Также он подчеркнул, что это решение покажет США как слабого игрока в глазах Китая. В этом контексте помощь Украине играет очень важную роль.

"Меня всегда учили, если оставить наполовину проделанную работу, придется вернуться и делать ее снова. Сейчас украинцы готовы выполнять эту работу, потому что речь идет об их территории. Если мы откажемся сейчас помогать им, то позже эту работу придется проделать кому-то другому, и, вероятно,, это будем мы. Так что я бы лучше противостоял России и ее дестабилизирующим позициям прямо сейчас", – заявил представитель Госдепартамента США.

Напомним, ранее заместитель председателя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты все равно сосредоточены на российской агрессии против Украины и боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Государственном Департаменте Соединенных Штатов заявили, что помощь для Украины и Израиля является "императивом" для Вашингтона.

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