В Косово усиливают силы НАТО: Румыния отправит дополнительные войска

Румыния отправит дополнительные войска для усиления сил НАТО в Косово.

Румыния отправит роту военных для усиления миротворческих сил НАТО в Косово после увеличения напряженности с Сербией.

Об этом сообщил посол Румынии при НАТО Дан Некулаеску в соцсети Х.

"Согласно недавнему решению НАТО, Румыния отправит дополнительный контингент на уровне роты в состав KFOR. Наши силы и дальше будут вносить вклад в безопасную и защищенную среду на Западных Балканах", – говорится в сообщении.

Дан Некулаеску подчеркнул, что Черное море и Западные Балканы имеют стратегическое значение, поэтому "мы должны держать эти регионы в центре внимания НАТО".

KFOR – военная миссия под руководством НАТО по поддержанию мира в Косово. В состав миротворческих сил входят войска 28 стран.

Напомним, НАТО одобрило отправку дополнительных сил в Косово после беспорядков на косово-сербской границе.

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