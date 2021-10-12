В Кремле анонсировали отдельную "повестку дня" для возможной встречи Зеленского и Путина

Стороны не будут ограничиваться минским комплексом мероприятий.
Повестка дня возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским будет отличаться от повестки дня саммита "нормандской четверки".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 12 октября, сообщил российский ТАСС.
"Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках" нормандской четверки ", — ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мероприятий, вокруг которого ведется работа", — отметил Песков.
В то же время он отметил, что перспективы проведения саммита в "нормандском формате" на высшем уровне будут понятны после встречи глав МИД.
"Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречи министров иностранных дел. А уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита "нормандской четверки", — резюмировал Песков.
Напомним:
- Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрона провели переговоры по телефону с главой России Владимиром Путиным. Разговор состоялся после беседы Макрона и Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- По итогам переговоров стало известно, что встреча министров стран "нормандского формата" может состояться в ближайшие недели. Политики считают, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей.