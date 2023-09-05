Российский президент-диктатор Владимир Путин готовится ко встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Дата встречи пока неизвестна.

Об этом российским средствам массовой пропаганды сообщил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.

"Мы пока не анонсируем конкретные даты. Поскольку график контактов на разных уровнях очень насыщен, и по линии министерств, и, конечно же, на самом высоком уровне, то в течение года сейчас согласовываются даты двустороннего общения", — прокомментировал Песков.

По его словам, российская сторона будет своевременно информировать о встрече лидеров двух стран.

Кстати, последняя встреча лидеров двух государств проходила 20 марта этого года. Лидер КНР прилетел в Москву.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября находился с визитом в Сочи. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, турецкий лидер заявил, что "Украине нужно смягчить свой подход" по возобновлению "зернового соглашения". По его словам, Анкара совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по "зерновому соглашению".

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