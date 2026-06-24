В Кремле болезненно реагируют на удары украинского оружия дальнего действия — Зеленский

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская военная разведка получила внутренние российские документы, свидетельствующие о серьезном воздействии ударов украинского дальнобойного оружия по военным объектам на территории РФ.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в среду, 24 июня, после доклада начальника Главного управления разведки Минобороны.

«Разведка получила некоторые внутренние российские документы с реальной оценкой происходящего. И это оценка самого оккупанта: наш план давления болезненно воспринимается российским руководством», — подчеркнул Зеленский.

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Пострадавшие арсеналы, заводы и логистика

По словам президента, украинские войска продолжают наносить удары по ключевым военным объектам России.

«Мы наносим удары по арсеналам: вблизи Петербурга уничтожено значительное количество боеприпасов Балтийского флота», — отметил он.

Кроме того, по словам Зеленского, были нанесены удары по предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Среди них — производство критически важных компонентов для ракет в Воронеже и завод в Чебоксарах, по которому, как сообщил президент, были применены ракеты «Фламинго».

Отдельно глава государства отметил нанесение ударов по объектам газовой инфраструктуры в Оренбургской области, расположенной более чем в 1200 километрах от линии фронта, а также нефтяных объектов и центров связи российской армии.

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Россия перебрасывает средства ПВО для защиты Москвы и Путина

Зеленский сообщил, что из-за угрозы украинских ударов российское руководство вынуждено перебрасывать системы противовоздушной обороны в Москву, на Валдай и в район Керченского моста.

«Только в Московский регион они перебросили сотни пусковых установок для систем С-400, С-500 и „Панцирей“», — сказал президент.

По его словам, на Валдай, где расположена одна из резиденций президента РФ Владимира Путина, из разных регионов России перебросили почти 90 пусковых установок ПВО. Здесь также формируется специальная дивизия для защиты российского президента.

«Вот такие приоритеты. Защищают свою власть, защищают источник этой войны», — подытожил Зеленский.

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Приказ действовать на опережение

Президент также сообщил, что поручил украинской разведке и военным наносить превентивные удары по объектам, которые Россия использует для наращивания своего военного потенциала и продолжения войны против Украины.

«Поручил нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны», — заявил глава государства.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ и на оккупированных территориях. Под прицелом оказались нефтебазы, заводы по производству электроники и логистические узлы.

В ответ президент РФ Владимир Путин пытался заверить россиян, что массовые атаки украинских дронов направлены на дестабилизацию общества и отвлечение внимания от фронта, а также попытался обвинить в их организации Запад.

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