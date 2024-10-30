В Кремле цинично описали "мирную инициативу" Путина по отношению к Украине

В Кремле цинично описали идею "фюрера" — так ли называемую "мирную инициативу" по Украине, которую предложил диктатор РФ Владимир Путин.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, "мирная инициатива" Путина предусматривает оставление Украиной всех российских территорий". Заметим, что Песков нагло называет "российскими территориями" весь Донбасс и так называемую "Новороссию" — самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".

"Украинцы должны покинуть российские территории, то есть новые регионы (...) Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива", — сказал Песков.

Напомним, в администрации диктатора РФ Владимира Путина прокомментировали информацию о переговорах с Украиной по ударам по энергетике. В Москве все возражают.

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