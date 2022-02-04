В Кремле допустили возможность встречи Путина с Зеленским в Турции, но выдвинули условие

Песков говорит, что сейчас нет понимания повестки такой встречи.

Москва не отрицает предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана по поводу возможных переговоров президентов России и Украины, Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции. Однако в Кремле говорят, что окончательных договоренностей на этот счет нет.

Об этом заявил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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По его словам, Путин поедет в Турцию, но, прежде всего, в Анкаре будет проведена двусторонняя встреча с Эрдоганом. Песков добавил, что для организации саммита с Зеленским необходимо понимать, что будет обсуждаться и "что будет на выходе".

"Что касается инициативы организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского) — здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет. Никто не исключает это, президент ( президент РФ Владимир Путин) говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", — сказал Песков.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе. Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам поедет в Киев для встречи с украинским руководством.

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