Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Диктатор-президент Российской Федерации Владимир Путин принял закон, разрешающий ему санкционировать использование вооруженных сил за рубежом для защиты «граждан России», якобы «преследуемых в международных или иностранных национальных судах».

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что текст этого закона расплывчат и использует неоднозначную терминологию. Отметим, что Государственная дума официально приняла этот законопроект 14 апреля. «Фюрер» РФ подписал документ 25 мая.

Реклама

Российская служба BBC интерпретировала закон: он применяется к гражданам РФ, преследуемым в международных или национальных судах, «наделенных полномочиями» иностранными государствами без участия России или международными органами, чьи полномочия не вытекают из международных договоров России. В то же время, непонятно, как Москва будет применять этот закон.

Отмечается, что фраза «наделена полномочиями» довольно расплывчата и неоднозначна в правовом контексте Российской Федерации. Закон также предусматривает исключение для граждан агрессорки России, преследуемых на основании резолюции Совбеза ООН, принятой для выполнения полномочий, предусмотренных в Разделе VII Устава Организации.

«Текст закона, вероятно, намеренно расплывчат, чтобы обеспечить Кремлю информационную гибкость в том, как он может применять закон для создания видимости легитимности экспедиционным военным операциям России», — говорится в отчете ISW.

Напомним, недавно Россия открыто пригрозила Латвии, которая является членом НАТО, «ответным ударом» якобы из-за помощи Украине. В Кремле утверждают, что Киев убедил Ригу, чтобы дроны для атак по РФ запускали из Латвии.

Реклама

Аналитики ISW отмечают, что агрессорка Россия часто использует собственную разведку для распространения необоснованных нарративов, направленных на дестабилизацию других стран. В то же время , открытыми угрозами Латвии Москва усиливает усилия по созданию информационных условий для возможной агрессии в будущем против стран Балтии.

Дата публикации 10:19, 23.05.26 Количество просмотров 60 Наступление с севера-2026: решится ли Лукашенко окончательно вступить в войну?!

Новости партнеров