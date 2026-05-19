В Кремле готовят россиян к завершению войны без "большой победы" - The Telegraph

В Кремле , вероятно, начали готовить российское общество к завершению войны против Украины без той "великой победы", которую обещал годами Владимир Путин.

Об этом говорится в материале The Telegraph .

Журналисты обратили внимание на последние заявления Путина о том, что война якобы "приближается к завершению", а также изменение риторики российской пропаганды. Аналитики считают, что Кремль может пытаться представить даже частичное замораживание фронта как победу для внутренней аудитории.

Признаком проблем для Кремля называют и парад 9 мая в Москве, который был значительно скромнее, чем в предыдущие годы. На Красной площади впервые за многие годы не показывали тяжелую военную технику, а само мероприятие проходило на фоне усиленных мер безопасности из-за опасений атак дронов.

Западные обозреватели также обращают внимание на усталость российского общества от войны, экономические трудности и большие потери армии РФ. По оценкам аналитиков, Путин пытается балансировать между радикальными сторонниками продолжения войны и потребностью объяснить населению отсутствие масштабных успехов на фронте.

В то же время, официальный Киев отмечает, что Россия пока не демонстрирует реального намерения прекратить агрессию. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Кремль продолжает готовить новые атаки и не отказался от своих целей в войне.

Планы РФ по Киеву

15 мая президент Владимир Зеленский показал соответствующие документы, полученные ГУР. В них речь идет о почти двух десятках политических центров и военных пунктах. Кроме того, по его словам, Украина срочно усиливает оборону Киева. попытки России вовлечь соседнюю Белоруссию в прямую военную агрессию.

Заметим, что перед парадом на 9 Мая кремлевские власти угрожали ударами «Орешником» по Киеву. За «испорченный праздник» на Красной площади обещали месть. В то же время в ISW отмечали, что запугиваниями Москва пыталась замаскировать слабость, которую обнаружили атаки ВСУ в глубокий тыл РФ.

Впрочем, после «перемирия» ночью и утром 14 мая российская армия совершила один из самых больших ударов по Киеву, во время которого погибли 24 человека. Аналитики отмечают, что массированная атака не нарушила прекращение огня. Впрочем, демонстрирует, что Москва – недобросовестный переговорщик.

