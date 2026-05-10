- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1406
- Время на прочтение
- 2 мин
В Кремле хотят закончить войну: о чем свидетельствуют заявления Путина и его окружения - The Guardian
На поле боя российские войска почти остановились, а война в Украине истощила экономику государства-агрессора.
После того, как президент РФ Владимир Путин в субботу, 9 мая, заявил, что, по его мнению, война в Украине завершается, два высокопоставленных чиновника Кремля попытались преуменьшить значение этого заявления. Однако слова российского диктатора были не случайными — ситуация внутри России все ухудшается, а на поле боя российская армия не имеет существенных достижений.
Об этом пишет The Guardian.
«Я думаю, что [война] идет к концу, но это все еще серьезное дело», — цитирует заявление Путина британское издание.
Российский президент также заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в третьей стране, как только будут урегулированы все условия для потенциального мирного соглашения, придерживаясь своей обычной позиции что эта встреча должна подытожить уже достигнутые договоренности, а не происходить в режиме переговоров.
Что заявили в окружении Путина
После таких заявлений хозяина Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил заявить, что достижение мирного соглашения займет еще много времени.
«Понятно, что американская сторона спешит, но вопрос украинского урегулирования является слишком сложным, а достижение мирного соглашения — это очень долгий путь со многими сложными деталями», — сказал он.
Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков добавил, что переговоры с Украиной «вероятно возобновятся», но когда — неизвестно.
Но даже такое неопределенное заявление является менее радикальным, чем его недавнее утверждение о том, что Москва не видит оснований для нового раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США, пока украинские войска не выведутся из Донецкой области.
Почему России нужен мир
В издании отметили, что без всякой победы на горизонте и никаких сроков завершения войны, ситуация в России ухудшается. При этом на поле боя российские войска почти остановились.
«Продвижение замедлилось в последние месяцы, обе армии демонстрируют признаки истощения и несут тяжелые потери, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга», — пишет The Guardian.
Издание отметило, что Владимир Путин, который возглавляет Россию на посту президента или премьер-министра более 25 лет, сталкивается с волной беспокойства в Москве относительно войны, которая унесла жизни сотен тысяч людей, оставила части Украины в руинах и истощила экономику России. Между тем отношения России с Европой стали хуже, чем когда-либо со времен разгара Холодной войны.
Напомним, российский диктатор Путин признал, что война против Украины связана с ее желанием присоединиться к Европейскому Союзу.
Президент РФ предложил привлечение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой в контексте окончания войны в Украине.