Владимир Путин / © Associated Press

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Россию очень порадовало заявление спецпосланника США Кита Келлогга, что Вашингтон считает справедливыми опасения Москвы по поводу расширения НАТО.

Об этом сообщил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

Представитель Кремля с гордостью подчеркнул, что эти слова американского чиновника — якобы “результат закрытых переговоров РФ и США”.

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По его словам, Москву радует тот факт, что “объяснения” главы Кремля Владимира Путина “о недопустимости расширения НАТО на Восток находят понимание”. Особенно, отметил Песков, в Вашингтоне, который играет “посредническую роль”.

Заявление Келлогга

В эфире ABC News Келлогг назвал “справедливыми” опасения РФ по поводу расширения НАТО на Восток.

“Это справедливые опасения. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не на повестке дня”, — заявил он.

По его словам, такую позицию разделяют еще не менее четырех стран Альянса.

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“Они (россияне — ред.) говорят не только об Украине. Они говорят о Грузии. Они говорят о Молдове. И мы говорим, хорошо, комплексно, вы знаете, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это беспокойство безопасности для них”, — подчеркнул Келлогг и добавил, что решение по этому поводу должен принимать президент США.

Дата публикации 12:00, 30.05.25 Количество просмотров 10 Новости ТСН 12:00 30 мая. Экстренное заявление Келлога! Перестрелка в цыганском лагере!