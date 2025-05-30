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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Кремле похвастались "результатом" закрытых переговоров РФ и США

Москва радуется, что Штаты готовы пойти на уступки России, особенно в вопросах НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин / © Associated Press

Россию очень порадовало заявление спецпосланника США Кита Келлогга, что Вашингтон считает справедливыми опасения Москвы по поводу расширения НАТО.

Об этом сообщил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

Представитель Кремля с гордостью подчеркнул, что эти слова американского чиновника — якобы “результат закрытых переговоров РФ и США”.

По его словам, Москву радует тот факт, что “объяснения” главы Кремля Владимира Путина “о недопустимости расширения НАТО на Восток находят понимание”. Особенно, отметил Песков, в Вашингтоне, который играет “посредническую роль”.

Заявление Келлогга

В эфире ABC News Келлогг назвал “справедливыми” опасения РФ по поводу расширения НАТО на Восток.

“Это справедливые опасения. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не на повестке дня”, — заявил он.

По его словам, такую позицию разделяют еще не менее четырех стран Альянса.

“Они (россияне — ред.) говорят не только об Украине. Они говорят о Грузии. Они говорят о Молдове. И мы говорим, хорошо, комплексно, вы знаете, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это беспокойство безопасности для них”, — подчеркнул Келлогг и добавил, что решение по этому поводу должен принимать президент США.

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