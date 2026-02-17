В Кремле истерика из-за удара по "теневому флоту": набросились на ЕС с угрозами

Танкер РФ / © marinetraffic.com

В РФ пригрозили ЕС из-за ударов по «теневому флоту». Россияне призывают «не прибегать к экспериментам», чтобы им «не пришлось защищать свободу судоходства».

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия имеет «немалый опыт по защите свободы судоходства». Мол, эксперименты недоброжелателей могут «плохо для них кончиться».

«Что касается того, будет или не будет российский флот «заперт», я предостерег бы делать выводы о том, что это возможно. Количество входящих в Евросоюз стран само по себе не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре», — сказал он.

Рябков вспомнил опыт реализации военно-морским флотом мер по «защите свободы судоходства».

«Если кто исходит из того, что можно дальше проводить «эксперименты», то это может плохо закончиться непосредственно для экспериментаторов», — высказался российский дипломат.

«Увлечение» теневого флота РФ: что обсуждают европейцы

В Bloomberg написали, что европейские страны вместе с Великобританией на высоком уровне обсуждают возможность силового захвата судов «теневого флота» России — крупной сети нефтяных танкеров, использующих фальшивые флаги и схемы для обхода западных санкций и войны Москвы. Такой шаг рассматривается как новый этап давления, чтобы перекрыть доходы, которые Кремль получает из-за продажи нефти вопреки ограничениям, но окончательное решение еще не принято из-за опасений эскалации и юридических затруднений.

Согласно сообщению, количество таких танкеров очень велико, они действуют под поддельными флагами и сейчас уже есть примеры действий Запада против отдельных из них, в том числе перехват США. Дискуссия в Европе включает идеи совместных операций, чтобы послать четкий сигнал, что суда без надлежащей регистрации и гарантий страхования могут быть остановлены или захвачены.

Удар по «теневому флоту» Путина — последние новости

Как уже отмечалось, Великобритания готовится жестче действовать против российского «теневого флота» и рассматривает возможность конфискации танкеров, связанных с Россией, как новый фронт давления на Москву.

По информации британских источников, военные варианты захвата таких судов обсуждались на консультациях с союзниками по НАТО. Правительство надеется, что захват танкеров станет политическим сигналом, чтобы санкции имели реальные последствия, а не оставались декларациями.

Известно, что в Ла-Манше и на Балтийском море были зафиксированы десятки судов «теневого флота», использующих фальшивые или поддельные флаги для обхода санкций.

Более того, в прошлом месяце США с участием Великобритании конфисковали танкер Marinera, который транспортировал российскую нефть и находился под санкциями. Это рассматривается как прецедент для будущих действий.

Напомним, Украина ввела санкции против 91 судна так называемого «теневого флота» России, которые использовались для перевозки нефти и нефтепродуктов из российских портов в обход международных ограничений под флагами около 20 стран.

Часть этих судов уже попала под санкции США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Украина работает над синхронизацией санкций с партнерами по остальным.