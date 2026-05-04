В Кремле истерика перед парадом на 9 Мая: после атаки на Москву раздались громкие заявления

Российские власти заговорили о якобы «провокациях» 9 мая и пригрозили жестким ответом.

Елена Капник
Атака РФ в Украине.

В России разразились угрозами в адрес Украины и в традиционной для себя манере цинично заявили о якобы провокациях на параде ко Дню победы на Красной площади.

Об этом заявил член Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник в комментариях росСМИ.

Забыв о ежедневных ударах не только об объектах инфраструктуры в Украине, а просто о жилых домах, он дерзко бросил обвинения в адрес президента Владимира Зеленского и ВСУ.

Кроме того, Колесник даже пригрозил «очень серьезным и кратным» ответом в случае «провокаций на параде». Заметим, что часто РФ сама распространяет фейки о якобы действиях Киева, но не предоставляет никаких доказательств.

Атака БпЛА на Москву

В ночь на 4 мая дроны атаковали Москву — произошло это за несколько дней до парада на 9 Мая. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил инцидент. По его словам, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы.

В то же время российское Минобороны отчиталось, что их ПВО якобы сбило 117 беспилотников над регионами РФ.

OSINT-аналитики канала Exilenova+ сообщили, что дрон типа FP-1 упал в 6 км от Кремля и всего в 3 километрах от здания Министерства обороны. Специалисты отмечают, что это первое зафиксированное присутствие украинских ударных БплА в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время.

