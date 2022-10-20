В Кремле издали "методичку" об освещении "военного положения": "Важно успокоить аудиторию"

Администрация Путина "советует" и провести параллель между введением "военного положения" и российской борьбой с COVID-19.

Администрация российского президента-диктатора Владимира Путина издала "рекомендации", как средствам массовой пропаганды писать о "военном положении" в оккупированных областях Украины.

Об этом сообщает издание Meduza.

Ресурсу удалось ознакомиться с "методичкой" Кремля о том, как нужно "информировать" зрителей и читатели об "указе" диктатора Путина. "Рекомендации" начинаются с ключевого указания для пропаганды: "Важно успокоить аудиторию – ничего существенного не изменилось".

Отмечается, что российские СМП должны рассказать, что "военное положение" объявлено "лишь на четырех территориях", которые РФ временно оккупировала в Украине. Ограничения, введенные в других регионах, "рекомендуется объяснять заботой о "защите критически важной инфраструктуры".

Администрация Путина "советует" пропаганде провести параллель между введением "военного положения" и российской борьбой с COVID-19. "Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро", — говорится в путинских "правилах".

Кстати, во время пандемии и пропагандисты, как и сам Путин утверждали, мол, РФ очень эффективно справилась с пандемией. Впрочем, в стране провалили вакцнацию, а смертность стала одной из самых больших в мире.

В инструкциях об освещении "военного положения" также отмечают важность говорить о том, что "чиновники займутся "мобилизацией промышленности, ориентировкой экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей". В "методичке" Кремля указано, что это будет сопровождаться "сокращением бюрократии".

"Военное положение" Путина на территории Украины

Кремлевский "фюрер" 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Диктатор также заявил об уровне повышенной готовности на территориях Центрального (в частности, Москва) и Южного федеральных округов.

В Офисе президента назвали действия Путина "легализацией мародерства на территории Украины" Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины это не меняет ничего.

МИД назвало указ Путина ничтожным. В ведомстве подчеркивают, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев, а еще "документ" — новое преступление России против украинцев.

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