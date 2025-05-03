Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле выразили возмущение из-за того, что правительство Великобритании пригласило военнослужащих Вооруженных сил Украины принять участие в параде ко Дню победы над нацизмом.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Российские пропагандисты спросили спикера Кремля Дмитрия Пескова, может ли Великобритания быть посредником между Украиной и РФ, если приглашает украинских военных на свой парад ко Дню победы. Псков заявил, что Лондон никогда не претендовал на роль посредника между Украиной и РФ, но обвинили Британию в «поддержке нацистов».

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«Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство», — заявил Песков.

Заявления российских пропагандистов и спикера Кремля не что иное, как обычная ложь. Украинцы во времена Второй мировой сыграли важную роль в борьбе с нацизмом — 7 миллионов воевали в рядах советской армии, более 250 тысяч — в армиях союзников.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что диктатор Путин уже слишком долго мешает мирным переговорам. Мир не хочет терпеть это и желает прекратить войну в Украине.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич внезапно заболели перед парадом 9 мая визит в Москву, где они должны присутствовать.