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В Кремле набросились с обвинениями на Британию из-за приглашения ВСУ на парад к Дню победы
В России истерика по приглашению украинских военных на парад в Великобритании.
В Кремле выразили возмущение из-за того, что правительство Великобритании пригласило военнослужащих Вооруженных сил Украины принять участие в параде ко Дню победы над нацизмом.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
Российские пропагандисты спросили спикера Кремля Дмитрия Пескова, может ли Великобритания быть посредником между Украиной и РФ, если приглашает украинских военных на свой парад ко Дню победы. Псков заявил, что Лондон никогда не претендовал на роль посредника между Украиной и РФ, но обвинили Британию в «поддержке нацистов».
«Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство», — заявил Песков.
Заявления российских пропагандистов и спикера Кремля не что иное, как обычная ложь. Украинцы во времена Второй мировой сыграли важную роль в борьбе с нацизмом — 7 миллионов воевали в рядах советской армии, более 250 тысяч — в армиях союзников.
Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что диктатор Путин уже слишком долго мешает мирным переговорам. Мир не хочет терпеть это и желает прекратить войну в Украине.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич внезапно заболели перед парадом 9 мая визит в Москву, где они должны присутствовать.