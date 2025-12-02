- Дата публикации
В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и зятем Трампа — первые детали
Диктатор России Владимир Путин, его представитель Кирилл Дмитриев и помощник по внешней политике Юрий Ушаков встретились со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером в Кремле в Москве.
В Кремле началась встреча диктатора РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками — спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и советником президента США и его зятем Джаредом Кушнером.
Об этом передают российские пропагандистские издания.
С российской стороны в переговорах принимают участие советники российского диктатора Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков. Переводчики обеих сторон также находятся за столом.
На опубликованном пропагандистами видео можно услышать, что Путин сказал Стиву Уиткоффу «очень рад вас видеть». Уиткофф назвал Москву «прекрасным городом» и сказал, что ему понравилась «прекрасная прогулка» по столице страны-агрессорки.
Дальше встреча продолжилась за закрытой дверью.
После начальных любезностей во время встречи, как и ожидалось, трансляция встречи из Кремля прекратилась. Только после завершения закрытой встречи появятся детали того, что обсуждали переговорные группы», — пишет CNN.
Ранее в ISW сделали прогноз, чем завершатся переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану.
Также мы писали, что одновременно с Уиткоффом в Россию прибыл глава МИД Китая.