В Кремле нарастает истерика перед 9 мая: раздались новые громкие заявления

Атака РФ на Киев.

В России на фоне опасений по поводу срыва парада на Красной площади 9 мая в очередной раз истерически пригрозили «массированным ракетным ударом» по Киеву.

Об этом дерзко заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

Хотя чиновник МИД РФ изо всех сил пытается продвигать нарратив о «перемирии», но без угроз и истерических заявлений не обошлось. Захарова снова запаниковала из-за российского Дня победы и «пообещала» атаковать украинскую столицу, «если будут реализованы угрозы Зеленского на 9 мая».

Очевидно, она забыла о неоднократных ударах по Киеву, а потому якобы по гуманитарным соображениям «призывала» украинских граждан и иностранный дипкорпус «своевременно покинуть Киев».

Свои панические угрозы дипломат назвала «рекомендациями» российского Минобороны. Мол, к ним следует отнестись «со всей серьезностью».

Угрозы РФ из-за парада 9 мая — что известно

Вечером 4 мая Минобороны страны-агрессора заявило, что диктатор Владимир Путин объявил перемирие на 8-9 мая в честь празднования Победы «советского народа в Великой Отечественной войне». Мол, Москва рассчитывает, что Киев будет «следовать их примеру». Иначе — нанесут «ответный удар по центру Киева».

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник после атаки на Москву в ночь на 4 мая заявил о якобы провокациях на параде ко Дню Победы на Красной площади. Также он дерзко бросил обвинения в адрес президента Владимира Зеленского и ВСУ.

Кроме того, Захарова цинично выступила с запугиванием иностранных дипломатов ударами по Киеву. По ее словам, Россия требует перемирия во время празднования Дня победы 9 мая, несмотря на то, что Кремль не поддержал режим тишины, объявленный Украиной от 6 мая.

