В Кремле нашли способ усилить давление на Украину: что задумал Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

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Переориентация российского производства на баллистические ракеты может усилить угрозу Украине накануне зимы. Москва может рассматривать кампанию как способ избежать содержательных переговоров и продолжить настаивать на своих максималистских требованиях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По мнению аналитиков, в Кремле, по всей видимости, рассчитывают использовать возможный дефицит ракет-перехватчиков в ВСУ, чтобы попытаться сломить сопротивление украинцев и заставить Киев к уступкам.

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«Недавнее резкое сокращение поставок противоракетных перехватчиков Patriot, таким образом, будет способствовать затягиванию войны до 2027 года», — отмечают американские специалисты.

Отмечается, что украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами, способными перехватывать русскую баллистику. В то же время, переориентация РФ производства на баллистические ракеты, вероятно, отражает убеждение «фюрера» Владимира Путина в том, что он может воспользоваться нехваткой ракет-перехватчиков, чтобы заставить Украину подчиниться его максималистским требованиям.

В Институте отмечают, что теория победы Путина основывается на том, что Кремль может выиграть войну на истощение, если оккупанты сохранят инициативу и будут продвигаться по всему театру военных действий бесконечно долго, одновременно уничтожая украинские города и инфраструктуру. Более того, в Москве считают, что могут пережить как способность Украины обороняться, так и поддержку Западом.

В частности, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин повторил мнение, что страна-агрессорка не поддерживает замораживание войны в Украине, и что любое урегулирование должно быть направлено на устранение «коренных причин войны» — сокращение Кремля для его первоначальных максималистских требований.

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«Кремль не будет вступать в серьезные переговоры или не будет идти на существенные компромиссы по поводу своих требований, пока Путин считает, что у него есть жизнеспособный военный путь для достижения своих целей в полном объеме. Дефицит ракет дает России возможность нанести очень серьезный ущерб Украине в течение следующей зимы, и поэтому будет способствовать задержке содержательных переговоров и затягиванию войны», — подытожили в ISW.

Как сообщалось, РФ готовит новую кампанию ударов по Украине – будет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру зимой 2026/2027 годов и начнет ударную кампанию из Киева в течение следующих недель.

По данным ГУР, Россия сосредотачивает производственные мощности на выпуске баллистических и крылатых ракет. Вероятная цель Кремля — воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине. С апреля по июль количество ежемесячных запусков российской баллистики по Украине возросло более чем в три раза.

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