В Кремле назревает бунт: Путин боится своего «элитного клана» и мятежа

Владимир Путин панически боится предательства и удара от своего ближайшего окружения.

Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

«Фюрер» РФ Владимир Путин все больше опасается потенциального риска заговора или попытки государственного переворота, направленного против него лично.

Об этом сообщили некоторые западные СМИ, знакомые с новым отчетом европейских спецслужб, пишет таблоид Daily Express.

Издание пишет, что, по словам источников и в окружение диктатора, и среди европейской разведки, с марта 2026-го дикататор РФ особенно опасается использования дронов для возможного покушения на него представителями российской политической элиты. Ведь успешные операции, проведенные Украиной внутри и за пределами России, делают такой сценарий достаточно правдоподобным.

Интересным выводом является то, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу, ныне являющийся секретарем Совета безопасности, рассматривается как потенциально дестабилизирующий игрок. Чиновник «связан с риском государственного переворота, потому что сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании».

«В течение многих лет Шойгу был лидером чрезвычайно влиятельного клана. На должностях главы Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций ему удалось объединить под своим командованием множество людей и привлечь их к коррупционным сетям. Они соблюдают мафиозный кодекс», — заявляет российский журналист-расследователь Роман Анин.

Отмечается, что в отчете не было предоставлено никаких доказательств в подтверждение обвинений против Шойгу, считавшегося одним из ближайших союзников Путина. Впрочем, наблюдатели предполагают, что политик потерял расположение Цфюрера из-за неудач в войне в Украине.

«Слухи о разногласиях в российской элите распространены, но редко объявляются публично. Учитывая давление на поддержку Украины со стороны Запада, у европейских разведывательных служб также могут быть основания выявлять признаки нестабильности внутри Кремля», — пишет издание.

Впрочем, в последние месяцы безопасность вокруг Владимира Путина значительно усилили. В частности, в домах близких сотрудников установили системы наблюдения, а персонал, работающий рядом с российским диктатором, сталкивается со строгими правилами, включая ограничения на использование телефонов и запрет на общественный транспорт.

Ужесточенные меры предприняли после серии убийств высокопоставленных военных агрессорки России. В частности, ликвидацию высокопоставленного генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в декабре. Путин также уменьшил количество мест, которые он регулярно посещает, избегая проживания вблизи Москвы и Валдая. С начала 2026 года он не посещал военные объекты, несмотря на регулярные поездки в прошлом году.

Риск переворота в Кремле

Издание Daily Star писало о том, что Путина могут ликвидировать в результате «дворцового» переворота. Диктатор реально опасается такого сценария, ведь в последнее время почти не покидает подземных бункеров. Эксперты отмечают, что прежний образ «сильного лидера» сменился полной самоизоляцией в тщательно защищенных подземных комплексах.

Кроме того, эксперты Daily Mail назвали срок свержения диктатора, делая выводы из заявлений российских «Z-военкоров» и так называемых оппозиционеров. Издание пишет, что Путина тайно ненавидит его ближайшее окружение. Да, его свергнут в результате государственного переворота в течение года.

