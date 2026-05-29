В Кремле назревает бунт: Путин боится своего «элитного клана» и мятежа

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

«Фюрер» РФ Владимир Путин все больше опасается потенциального риска заговора или попытки государственного переворота, направленного против него лично.

Об этом сообщили некоторые западные СМИ, знакомые с новым отчетом европейских спецслужб, пишет таблоид Daily Express.

Издание пишет, что, по словам источников и в окружение диктатора, и среди европейской разведки, с марта 2026-го дикататор РФ особенно опасается использования дронов для возможного покушения на него представителями российской политической элиты. Ведь успешные операции, проведенные Украиной внутри и за пределами России, делают такой сценарий достаточно правдоподобным.

Реклама

Интересным выводом является то, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу, ныне являющийся секретарем Совета безопасности, рассматривается как потенциально дестабилизирующий игрок. Чиновник «связан с риском государственного переворота, потому что сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании».

«В течение многих лет Шойгу был лидером чрезвычайно влиятельного клана. На должностях главы Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций ему удалось объединить под своим командованием множество людей и привлечь их к коррупционным сетям. Они соблюдают мафиозный кодекс», — заявляет российский журналист-расследователь Роман Анин.

Отмечается, что в отчете не было предоставлено никаких доказательств в подтверждение обвинений против Шойгу, считавшегося одним из ближайших союзников Путина. Впрочем, наблюдатели предполагают, что политик потерял расположение Цфюрера из-за неудач в войне в Украине.

«Слухи о разногласиях в российской элите распространены, но редко объявляются публично. Учитывая давление на поддержку Украины со стороны Запада, у европейских разведывательных служб также могут быть основания выявлять признаки нестабильности внутри Кремля», — пишет издание.

Реклама

Впрочем, в последние месяцы безопасность вокруг Владимира Путина значительно усилили. В частности, в домах близких сотрудников установили системы наблюдения, а персонал, работающий рядом с российским диктатором, сталкивается со строгими правилами, включая ограничения на использование телефонов и запрет на общественный транспорт.

Ужесточенные меры предприняли после серии убийств высокопоставленных военных агрессорки России. В частности, ликвидацию высокопоставленного генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в декабре. Путин также уменьшил количество мест, которые он регулярно посещает, избегая проживания вблизи Москвы и Валдая. С начала 2026 года он не посещал военные объекты, несмотря на регулярные поездки в прошлом году.

Риск переворота в Кремле

Издание Daily Star писало о том, что Путина могут ликвидировать в результате «дворцового» переворота. Диктатор реально опасается такого сценария, ведь в последнее время почти не покидает подземных бункеров. Эксперты отмечают, что прежний образ «сильного лидера» сменился полной самоизоляцией в тщательно защищенных подземных комплексах.

Кроме того, эксперты Daily Mail назвали срок свержения диктатора, делая выводы из заявлений российских «Z-военкоров» и так называемых оппозиционеров. Издание пишет, что Путина тайно ненавидит его ближайшее окружение. Да, его свергнут в результате государственного переворота в течение года.

Реклама

Новости партнеров