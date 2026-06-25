Мария Захарова / © Associated Press

Реклама

В Кремле назвали Евросоюз основным препятствием для достижения мира с Украиной и обвинили европейские страны в попытках вмешаться в переговорный процесс.

Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время очередного брифинга.

Захарова о войне в Украине — что заявила

Захарова назвала любые обсуждения в ЕС по кандидатуре возможного переговорщика с Россией «спекуляциями». По ее мнению, Европа пытается продвинуть нос в потенциальный переговорный процесс и диктовать собственные условия.

Реклама

«ЕС пытается спекулировать на теме возможных переговоров с РФ, хотя полностью увяз в поддержке терроризма Киева», — заявила Захарова.

Также в МИД РФ заявили, что похвалы со стороны Евросоюза в адрес Владимира Зеленского «звучат как насмешка над здравым смыслом».

Отдельно Захарова вспомнила Германию, утверждая, что «Берлин выжимает последние соки из своих граждан, чтобы закупить оружие для Киева». Также спикер страны-агрессорки озвучила традиционные упреки в США. Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Вашингтон о рисках из-за передачи оружия Украине.

Также РФ требует как можно скорее вернуть конфискованную в США российскую собственность. В Кремле до сих пор надеются устроить широкую огласку вокруг своих заявлений об американских биоллабораториях.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Напомним, Кремль и его чиновники еще раз подтвердили нежелание России вести прямые переговоры с Украиной и утверждать о преданности своим начальным максималистским военным целям.

Ранее мы писали, что Кремль изменил тон по поводу войны против Украины: после потерь на фронте и роста давления Запада Путин заговорил о возвращении в дипломатию. Аналитики объясняют, почему Москва может искать выход из ситуации.

Кстати, в Беларуси под влиянием России завершают строить военные дороги, а также базы для оружия и топлива у украинской границы.

Новости партнеров