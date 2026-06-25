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В Кремле назвали главное "препятствие" миру с Украиной: кого обвинили
В Кремле назвали Европу «главным препятствием» на пути к миру в Украине.
В Кремле назвали Евросоюз основным препятствием для достижения мира с Украиной и обвинили европейские страны в попытках вмешаться в переговорный процесс.
Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время очередного брифинга.
Захарова о войне в Украине — что заявила
Захарова назвала любые обсуждения в ЕС по кандидатуре возможного переговорщика с Россией «спекуляциями». По ее мнению, Европа пытается продвинуть нос в потенциальный переговорный процесс и диктовать собственные условия.
«ЕС пытается спекулировать на теме возможных переговоров с РФ, хотя полностью увяз в поддержке терроризма Киева», — заявила Захарова.
Также в МИД РФ заявили, что похвалы со стороны Евросоюза в адрес Владимира Зеленского «звучат как насмешка над здравым смыслом».
Отдельно Захарова вспомнила Германию, утверждая, что «Берлин выжимает последние соки из своих граждан, чтобы закупить оружие для Киева». Также спикер страны-агрессорки озвучила традиционные упреки в США. Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Вашингтон о рисках из-за передачи оружия Украине.
Также РФ требует как можно скорее вернуть конфискованную в США российскую собственность. В Кремле до сих пор надеются устроить широкую огласку вокруг своих заявлений об американских биоллабораториях.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Кремль и его чиновники еще раз подтвердили нежелание России вести прямые переговоры с Украиной и утверждать о преданности своим начальным максималистским военным целям.
Ранее мы писали, что Кремль изменил тон по поводу войны против Украины: после потерь на фронте и роста давления Запада Путин заговорил о возвращении в дипломатию. Аналитики объясняют, почему Москва может искать выход из ситуации.
Кстати, в Беларуси под влиянием России завершают строить военные дороги, а также базы для оружия и топлива у украинской границы.