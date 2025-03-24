Черноморская инициатива стала главным вопросом переговоров Москвы и Вашингтона 24 марта.
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что главная тема, которую обсуждают российская и американская делегации 24 марта в Эр-Рияде – черноморская инициатива.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Песков сказал, что на сегодняшних переговорах России и США обсуждается вопрос Черноморской инициативы и связанные с ней аспекты. Смысл черноморской инициативы состоит в безопасности судоходства.
По словам спикера российского диктатора, предложение об обсуждении черноморской инициативы в Эр-Рияде поступило от президента США Дональда Трампа, и президент России Владимир Путин согласился.
Песков добавил, что Путин немедленно получит доклад об итогах консультаций российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.
Напомним, 23 марта в Саудовской Аравии состоялись украино-американские переговоры по завершению войны. Стороны обсудили "ключевые вопросы, в том числе в энергетической сфере".
24 марта проходят российско-американские переговоры. По информации The Guardian, после этой встречи пройдет еще один раунд переговоров между командами США и Украины.
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