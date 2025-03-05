Москва вроде бы всегда готова к переговорам.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности организовать переговоры для России, Соединенных Штатов Америки и Украины в Минске. В Кремле называют это "лучшей переговорной локацией".

Об этом заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, возможность провести встречу диктатора РФ Владимира Путина, президентов США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в российской столице пока не обсуждалась.

Песков также цинично отметил то, мол, Москва положительно оценивает готовность Зеленского сесть за стол переговоров. Потому что, по его словам, Кремль готов к этому.

Напомним, Александр Лукашенко в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу заявил, что готов организовать в Минске встречу для проведения переговоров между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом, а также Владимиром Путиным.

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