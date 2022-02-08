В Кремле назвали "невозможным соглашение Путина и Макрона по Украине

По словам Пескова, Москва и Париж не могли заключить никаких соглашений, это просто невозможно.
В Кремле опровергли информацию о том, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Москве заключили соглашение по Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, пишет РБК.
"FT (The Financial Times, одно из ведущих мировых изданий – Ред.), конечно, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких соглашений, это просто невозможно. Потому что Франция является членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране", – сказал он.
Напомним:
Издание The Financial Times сообщило, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе встречи в Москве накануне заключили соглашение по Украине. По данным издания, президенты договорились, что Россия "не будет осуществлять новые военные инициативы". Также утверждается, что Кремль согласился принять участие в диалоге по развертыванию собственных вооруженных сил. В то же время, по данным FT, Путин согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военных, вовлеченных в совместные учения под названием "Союзная решимость-2022".
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