Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

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Назначать возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и "фюрера" РФ Владимира Путина "без предыдущей большой работы" якобы "нецелесообразно".

Об этом заявил спикер диктатора-президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сегодня во время встречи представителей Киева и Москвы в Стамбуле, среди прочего, будут обсуждаться тексты меморандумов. По словам Пескова, якобы именно работа по согласованию проектов меморандумов "является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского".

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"Русско-украинская встреча в верхах возможна только после согласования меморандумов, иначе она нецелесообразна", - высказался представитель администрации диктатора Путина.

Напомним, 23 июня должны пройти переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Это третья прямая встреча Киева и Москвы. Предыдущие прошли 16 мая и 2 июня. Ожидается, что встреча начнется около 19:00 во дворце Чираган.

Украинскую делегацию для переговоров с РФ возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. В должности главы Минобороны он также председательствовал в составе украинского представительства в Турции. В состав вошли представители Офиса Президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки и других структур.

Ранее в Москве заявляли, что никаких изменений в составе русской группы нет. Ее снова будет возглавлять помощник "фюрера" Владимир Мединский. Якобы во время нового раунда переговоров стороны должны обменяться меморандумами.

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Дата публикации 12:21, 23.07.25 Количество просмотров 37 Переговоры с Россией уже сегодня! Вживую из Стамбула