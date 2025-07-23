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В Кремле назвали новое условие встречи Зеленского и Путина
В Кремле настаивают на том, что сначала Киев и Москва должны согласовать меморандумы.
Назначать возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и "фюрера" РФ Владимира Путина "без предыдущей большой работы" якобы "нецелесообразно".
Об этом заявил спикер диктатора-президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что сегодня во время встречи представителей Киева и Москвы в Стамбуле, среди прочего, будут обсуждаться тексты меморандумов. По словам Пескова, якобы именно работа по согласованию проектов меморандумов "является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского".
"Русско-украинская встреча в верхах возможна только после согласования меморандумов, иначе она нецелесообразна", - высказался представитель администрации диктатора Путина.
Напомним, 23 июня должны пройти переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Это третья прямая встреча Киева и Москвы. Предыдущие прошли 16 мая и 2 июня. Ожидается, что встреча начнется около 19:00 во дворце Чираган.
Украинскую делегацию для переговоров с РФ возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. В должности главы Минобороны он также председательствовал в составе украинского представительства в Турции. В состав вошли представители Офиса Президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки и других структур.
Ранее в Москве заявляли, что никаких изменений в составе русской группы нет. Ее снова будет возглавлять помощник "фюрера" Владимир Мединский. Якобы во время нового раунда переговоров стороны должны обменяться меморандумами.