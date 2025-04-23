В Кремле назвали свои требования для завершения войны: есть ли среди них отставка Зеленского

Что требует Кремль для окончания войны / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков назвал условия страны-агрессорки России для завершения войны против Украины.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В частности, Россия нагло требует от Украины вывести наши войска из регионов, которые Кремль незаконно «вписал» в свою «конституцию». Речь идет о всей территории Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской областей.

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«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, закончится ли война во время выполнения этого условия.

Также спикер диктатора сказал, отставка президента Зеленского не входит в число требований России по Украине. В то же время Песков уточнил, что Россия может обжаловать любые подписанные Зеленским документы из-за его якобы «нелегитимности» (о которой говорит только страна-агрессорка и с чем не согласен весь мир).

Отметим, что это заявление Пескова опровергает информацию издания The Financial Times, которое утверждало, что РФ может отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных украинских регионов и согласиться на заморозку войны по линии фронта.

Ранее Дональд Трамп подверг критике президента Украины и заявил, что Зеленский «может иметь мир или может воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну».